藍紅大戰得中場得天下 簡迪:為前四必勝 波基斯獲高爾讚具質素

車路士vs.曼聯 now611/621台 明晨04：00直播

車路士暫以25戰得41分排第4，被多踢1場的第3球隊李斯特城拋離9分，並只多第5的熱刺1分，故此前4爭逐緊湊。第9位曼聯落後車路士6分，力爭上游的重擔，已落在上場英超打和狼隊時「地標」的波基斯費南迪斯身上。「紅魔」名宿高爾看好波基斯：「他具質素，傳球到家和能上前進攻，這是我們需要的。若普巴至季尾保持狀態，便有機會與波基斯合作中場。」另外，高爾指已熟習英超的中場費特洛迪古斯表現可人，並懷念去年「拆禮物日」後缺陣至今的23歲中場麥湯米尼。

簡迪稱今仗非為首循環慘敗復仇

料與波基斯在中場短兵相接，料是上場打和李斯特城時復出的車路士球星尼高路簡迪，他說：「曼聯曾經大落後，現已縮窄與己隊的距離。今仗是我們再拉開差距的機會，所以此役必勝，而不是為今季首場聯賽慘負0：4而報仇。」

孫興慜絕殺 熱刺險勝維拉升第5

另外，熱刺昨晚有守將艾達韋列特先在9分鐘擺烏龍，後於27分鐘將功補過扳平，加上隊友孫興慜（圖左二）完上半場前操刀12碼，被阿士東維拉門將連拿撲出後補中反超前，並連續5仗建功。54分鐘，維拉後衛比莊安祖斯跳贏艾達韋列特頂成2：2，但孫興慜補時絕殺，終令熱刺險勝3：2，賽後26戰得40分，以1分壓錫菲聯升上第5。