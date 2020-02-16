公鹿湖人跑出 快艇「養生」未見底

火箭奇招求突破 熱火成東岸黑馬

西岸方面，湖人上季簽入「一眉」安東尼戴維斯，這名星級中鋒迅速與勒邦占士建立默契，兩人場均合共貢獻51.6分，領軍暫以41勝12負高踞西岸榜首。而快艇在球星利安納及保羅佐治來投後，實行定期輪換的「養生打法」，讓兩人減少出戰「背靠背」比賽，顯然是為季後賽作打算，因此球隊雖以5場勝差落後湖人，排在第3位，但明顯未反映真正實力。

不容忽視的還有丹佛金塊及侯斯頓火箭，後者去夏換來韋斯特布克再與夏登並肩，今季中意外地轉打「終極小球陣容」，以身高僅6呎6吋的PJ德加擔任中鋒，戰績卻更勝從前，主帥迪安東尼這奇招能否在季後賽帶來突破，球迷拭目以待。

東岸方面，公鹿目前一枝獨秀，以46勝8負居首，勝差拉開次席的多倫多速龍6.5場之多，25歲當家球星「字母哥」安迪度高安普顯然是關鍵，他今季場均30分及13.5個籃板，兩項數據比上季勇奪年度最有價值球員（MVP）時更佳。

此外，邁阿密熱火在名將韋迪退役後，今季踏入重建期，但小將如泰萊希路、簡迪歷奴及艾迪比約同樣表現出色，加上星將占美畢拿領銜下，暫以35勝19負排第4，成為東岸最大黑馬。