NBA明星賽開打 群雄為高比而戰 球季小休期 各路大軍為季後賽衝刺

NBA明星賽 體通天下 明早09：00直播

改制轉號碼紀念 10初哥18年來最多

NBA傳奇高比拜仁及二女詹納（Gianna），早前因空難不幸離世，今屆明星賽破天荒臨時改制，向兩人致意。

曾18次入選明星賽的名宿高比拜仁，上月底與二女詹納等合共9人，不幸因直升機空難離世。聯盟為了紀念這名一代傳奇，早前破天荒宣布臨時改制，向球員生涯曾穿24號球衣的高比致敬。新例中，前三節與過往一樣分別打12分鐘，但第四節不限時，改以先在該節取得前三節較高得分，再加24分去定勝負，例如若其中一方前三節領先100︰99，第四節先達到124分的為勝方，此節亦不設廣告時間。而兩軍號碼由以往各自穿上所屬球隊號碼，改為安迪度高安普隊全體穿24號，勒邦占士隊則穿2號，向生前穿這兩號碼的高比及詹納致意。

今屆賽事多達10名「初哥」，是自2002年以來之最。其中猶他爵士雙星米曹與高拔，上季落選備受爭議，如今終得嘗所願，而上季當選年度最佳新秀的達拉斯獨行俠新星盧卡當錫亦首入圍。至於日前波特蘭拓荒者球星李拿特因傷宣布退賽後，聯盟補選鳳凰城太陽的戴雲布克卡，亦令他成為最後「初哥」。

D侯活艾朗哥頓再戰入樽賽

另外，今早9時展開的全明星周末，尾場的入樽賽亦備受注目，2008年奪冠的洛杉磯湖人球星D侯活重出江湖，雖然原定找高比協助入樽的環節告吹，但會否「超人」再現仍令人期待。而奧蘭多魔術星將艾朗哥頓，在2016年入樽賽技驚四座，他亦會第3次參戰，力爭首次封王。