違財規禁歐戰 曼城恐人財兩失 損失20億將帥勢星散 上訴求獨立調查

德國傳媒前年揭發曼城誇大贊助費近9倍，從而達至帳面收支平衡，實際上是由阿聯酋班主直接注資。外界原預計曼城只會如2014年，面對同一指控時被罰款。惟UEFA昨晨公布調查，指曼城2012至16年間「嚴重違反球會營運守則及FFP，調查過程亦不合作」，重罰「藍月」2490萬鎊（約2.52億港元）及未來兩季不能參戰歐洲賽。

英超第5位補上參加歐戰

根據《每日郵報》報道，即使曼城過去兩季歐聯8強出局，但每年在賽事錄得8600萬鎊（約8.71億港元）盈餘，意味連同罰款，禁賽令致球會損失約2億鎊。由於曼城今季英超前四位置穩固，其參賽資格料由今季英超第5球隊補上，「升班馬」錫菲聯暫時佔一席位。

曼城發聲明，指裁決結果「令人失望但不意外」，認為調查不公，會上訴至體育仲裁法庭（CAS）：「我們一直要求獨立機構調查，審視證供……簡單來說，現在是UEFA調查，UEFA定罪，UEFA判決。」預期CAS將在7月歐聯外圍賽開始前判決，巴黎聖日耳門之前曾推翻類似裁決，曼城方面或以此案例作參考，甚至拉其他球會落水。

哥迪奧拿或被祖雲拜仁撬走

除此之外，《獨立報》稱英超賽會亦可能引用UEFA判決，對上兩屆聯賽奪冠的曼城扣分，但未知何時實行，雙重判罰勢使主帥哥迪奧拿的前途畫上問號。這名西班牙籍領隊的合約將在明夏屆滿，有傳祖雲達斯及拜仁慕尼黑或「趁火打劫」挖角。若曼城一旦上訴失敗而缺席歐聯，部分球員或因合約條款而要減薪，勢加速利萊辛尼、阿古路等的離隊可能，甚至奇雲迪布尼、史達寧等亦可能他投。