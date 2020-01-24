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2020年2月15日星期六
紅軍重英超勢捕金絲雀 宜盡早奪標 再攻盃賽
文尼米拿傷癒候命 高普:已思考善用兩將
足總難保證解封政府場 伍健:罷踢決議非工業行動
C朗極刑得手 祖雲4強首戰逼和AC
巴塞迎基達菲 傳斟敵鋒頂迪比利
體壇快訊：東方3仗主場延期
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【明報專訊】（請看附圖）
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