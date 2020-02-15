體壇快訊：東方3仗主場延期

火箭威爾斯賽挫施比過關

「火箭」奧蘇利雲狀態火熱，昨晨於威爾斯公開賽16強對伊朗隊球手華希迪派4蛋後，再晚上在8強第2局打出1棒142度，以局數5：1挫英格蘭同胞施比，將與尼爾羅拔臣對威爾遜的勝方爭入決賽。首圈曾打出滿分147的威爾遜，於16強以4：2淘汰中國隊球手丁俊暉。

布克卡後補戰明星賽

鳳凰城太陽新星戴雲布克卡昨落實頂替因傷退出的波特蘭拓荒者球星李拿特，出戰後日的NBA明星賽。而新奧爾良塘鵝小將尼高路米利則頂替太陽中鋒迪安祖艾頓，出戰今早的新秀對抗賽。而塘鵝昨在常規賽雖有狀元錫安威廉臣取個人新高32分，惟球隊主場仍以118：123不敵奧克拉荷馬雷霆。

日本男女隊齊闖亞團4強

羽毛球亞洲團體賽昨上演8強，領軍中華台北男隊的世界「二哥」周天成不敵常山幹太，王子維亦敗予西本拳太，最終被日本隊以場數3：1淘汰。女子方面，山口茜坐鎮的日本隊則以場數3：0橫掃印尼隊，今和馬來西亞隊爭入決賽。