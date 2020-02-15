足總難保證解封政府場 伍健:罷踢決議非工業行動

港超預定下月1日重開，在康文署的球場舉行。但康文署昨晚公布，設施續暫停至下月2日。本月在將軍澳足球訓練中心（FTC）閉門舉行菁英盃分組賽，但場地質素及設施劣評如潮。貝鈞奇承認只是權宜之計，並指罷踢對本地球圈非好事，故稱有需要時，樂意隨時跟各球會見面商議。

康文署：封場至3月2日

身兼足總董事局特別顧問的傑志會長伍健（圖）重申，球會決議並非「工業行動」、「不是對抗性威脅」，只是從場地質素能否比賽的角度考慮，並指球會日前自發開會，反映跟足總欠缺溝通。各球會昨已將會議紀錄去信足總，等待回覆。香港飛馬後衛陳偉豪擔心，下月若續在FTC比賽，使用量高將難以負荷，使場地質素愈來愈差。

飛馬菁英盃9:3狂勝流浪

菁英盃分組賽昨第三日閉門舉行，香港飛馬憑兩名前港腳陳肇麒及陳偉豪，各梅開二度，以9：3大炒流浪；傑志以1：0絕殺東方龍獅，後者有首倒戈的盧卡斯兩黃一紅被逐。傑志以16分升上A組榜首，領先東方3分，飛馬踢少兩場落後4分排第3。今午有B組佳聯元朗對愉園。