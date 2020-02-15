紅軍重英超勢捕金絲雀 宜盡早奪標 再攻盃賽

諾域治vs.利物浦 now621台 明晨01：30直播

舊事已過，利物浦正規軍今晚已是放完假，回師英超東征諾域治，何况小紅軍總算晉級了，本來不必再提。要怪責高普不尊重足總盃嗎？可是賽會早有玩人前科，兩個月前混帳非常地迫使紅軍同步應付世冠盃與聯賽盃，高普今次堅拒遷就取消休假也無可厚非。不過事實歸事實，足總盃及聯賽盃在班霸眼中早已淪為次要，四強前精銳盡出實屬奢想，視之為練兵場的教頭，高普不是第一個，亦不會是最後一個，當中考慮的不僅在於體力分配，更要顧及球隊整體的人事管理、狀態管理，以至提拔新秀等等長遠發展。

軒達臣TAA分工再微調

換言之，倘若以為紅軍因在榜首拋離幾條街，便有條件開始留有餘地，集中火力在歐聯及足總盃，那恐怕未到時機。畢竟英超尚餘十多輪，紅軍在已完成的三分之二賽程確是無敵，惟參考xG數據，目前的得球失球積分皆遠勝預期數字，腳風運氣何時轉向難以逆料，歷史上輸開有條路的例子並不罕見，盡早搶分落實錦標到手方為正道。到時若然盃賽尚未出局，改用聯賽練兵選秀也未遲。

其實季初論及紅軍戰術上的小改動，已反映球會上下的目標所在，就是以英超為先，甚至重於歐聯。促成這種取向的理由眾所周知，上季亦曾提到假如曼城失分，重獲主動權的紅軍肯定更側重聯賽爭標，遺憾是最期待的畫面沒出現。汲取教訓，高普更重視穩定和韌力，上述的小改，即是抑制兩閘助攻幅度，以圖減少全隊不必要的高強度衝刺，概念上可行，但實際操作不算很成功，經常見到的是佐敦軒達臣底線傳中，威脅力遠不如TAA，於是產生了再度變奏。

諾域治守弱 留力戰馬體會上策

微調後的軒達臣較多墮後校炮轉邊，更常善用其準繩長傳，不太擅長的沉底傳中則交還TAA有節制地負責，覷準機會才助攻。如此一來，紅軍依然能夠達到減少腳程的初衷，以及避免在final third搞得太複雜，導致削弱了防範反擊的人手和組織；同一時間，斜線轉方向有助拉散密集防禦網，直線長波則有效bypass中前場壓迫，使紅軍如今面對任何類型對手，俱備有破敵板斧。

老實說，雖然講到好像無堅不摧，惟相比曼城的進攻在正常日子完全冇得守，紅軍還是有所不及，只是遇上防守仍屬英冠水平的諾域治，要獵殺這隻金絲雀，紅軍的彈藥夠用有餘。是的，下周歐聯重開，造訪馬德里體育會料屬硬仗，卻大抵不足以說服高普今晚用副選，反正剛叉完電，讓麾下透過實戰重拾比賽感覺，又或是演練一下針對防反的部署，寧願比數拉開後才換人唞氣，不更一舉兩得嗎？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。