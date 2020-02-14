港七欖賽延至10月 疫情蔓延 1976年來首次

學界賽再延至4‧19

香港欖球總會與世界欖球理事會昨發聲明，宣布香港國際七人欖球賽由4月延至10月16至18日，屆時續於香港大球場上演，成為今季系列賽煞科站。香港欖總表示：「欖總無法保證4月的賽事，在不受疫情影響下如常進行，因而決定延期，相信對賽事、參賽球隊及球迷，均有最大裨益。」香港站原本連同世界系列賽外圍賽一同舉辦，是港隊爭升班及備戰奧運最後外圍賽的機會，但香港欖總表示仍待世界欖球理事會安排，未知改於其他站上演抑或一併延期。賽會亦表示，由官方途徑購得的門票，在10月繼續有效，球迷亦可選擇全數退款，而公開門票登記本周不會抽籤，截止前成功登記抽籤的球迷，資格在10月賽事續有效。而緊隨香港站上演的新加坡站同受疫情影響，改於10月10及11日上演。

另外，教育局昨宣布3月16日前不會復課，學界體育聯會隨即表示，因延後復課及康文署暫停開放體育設施，學界體育比賽、活動及代表隊訓練暫停的安排，暫定實行至4月19日。