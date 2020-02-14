李城征狼隊穩守突擊 失球多走下坡 羅渣士促勿讓保前四成負擔

狼隊vs.李斯特城 now621台 明晨04：00直播

繼2016年爆冷首奪英超後，李斯特城今季再帶來驚喜，去年10至12月間，一度錄得聯賽8勝1和，惟其後9戰3勝2和4負，包括連負次席曼城及一哥利物浦，而且近10場只有作客勝紐卡素3：0一仗，能夠保住不失球。至於以17球領前射手榜的箭頭占美華迪，連同聯賽盃4強次回合不敵阿士東維拉在內，更已6仗食白果。李斯特城亦遇上傷兵潮，此役勢至少再有4將避戰，而早前做過膝部手術的防中尼迪迪，雖碰維拉時復出，卻因出現不良反應，今次作客狼隊料續缺陣。

傷兵滿營 華迪近6仗顆粒無收

場內問題為領隊羅渣士添煩惱外，過去兩周的短暫歇冬期，球員在場外也令他頭痛。占士麥迪臣被揭發與隊友守將芝維爾在迪拜花天酒地，但羅帥說：「人們總愛在占士身上找故事，但我不太憂慮，我了解真正的他。這個23歲的男孩仍是單身，有一星期的自由。我們一直在各方面教育他，他擁有足球天賦，今季表現亦佳。」

豪門垂青 麥迪臣場外紀律受關注

麥迪臣盛傳獲不少豪門垂青，今夏或會離隊，而替補人選可能是在利物浦受冷落的拉爾拉拿。後者在2014年被羅渣士帶到紅軍，難怪羅帥表示：「他是頂級球員，我了解他的質素。他整個1月都與我們拉上關係，但我們現在不會就夏季轉會窗的事再談他。」李斯特城分別領前第4的車路士及第5的錫菲聯8分和10分，以前四衝線取得下季歐聯席位樂觀，但羅帥稱球員應活在當下：「我們仍需為39分（英超餘下13場）而戰，不能老是想着前四，須着眼每一仗，獻出最佳。」