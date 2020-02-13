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2020年2月13日星期四
領元朗菁英盃負南區 大埔取1分仍出局 郭嘉諾回巢出師不利
港七欖賽或取消 賽會:日內公布安排
祖雲征AC爭拔頭籌 沙利獲會長力撐證帥位穩
小白領神戶首戰亞冠狂數柔佛
巴塞迪比利唞半年無緣歐國盃
兒子認跨性別 韋迪：為她感自豪
體壇快訊：曼城韋斯咸下周三補賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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