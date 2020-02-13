領元朗菁英盃負南區 大埔取1分仍出局 郭嘉諾回巢出師不利

元朗賽前在B組落後榜首的南區3分，昨在將軍澳足球訓練中心（FTC），閉門上演榜首戰。元朗有回巢的郭嘉諾首度領軍，但在開賽5分鐘，便被南區射手查維斯打開紀錄。元朗於下半場57分鐘，由23歲中場黎格爾射入職業生涯首個入球，令南區在今屆菁英盃首度失球，但戰至85分鐘，元朗被南區守將川瀨浩太門前建功，終負1：2。

落後南區6分居次 郭sir滿意表現

南區6戰4勝2和不敗，以14分高踞榜首，拋離次席元朗6分。郭嘉諾稱雖落敗，但攻守做到部署，並讚小將張顥覺和入球的黎格爾表現出色。對於在FTC比賽，他說比賽尾段燈光較暗，亦因應球場與更衣室距離較遠，需調節熱身時間，但指足總及球會都在適應，會繼續進步。

此外，正職為警務人員的本地球證廖國文，自去年在反修例風波期間，被指曾在網上發表辱罵示威者的言論，事後被球迷批評，更有本地球證匿名聯署與其「割席」。這名國際足協球證今季未被足總安排執法本地賽，只在上月中的亞冠盃外圍賽執法，直至菁英盃閉門舉行，他昨終現身執法本地賽事，擔任元朗對南區的第四球證。

大埔助教稱入境處遲批工作證

頭場方面，愉園憑射手加維蘭於36分鐘內連中三元，半場以3：1反先有陸志豪直射罰球開紀錄的大埔。換邊後愉園再入一球，但完場前10分鐘，大埔連追3球，包括陸志豪在補時射入12碼，梅開二度，大埔終以4：4逼和愉園，此前4仗皆北後，取得今屆第一分，但餘下3輪下提早出局；愉園則6戰8分續排第3。

大埔最近簽入塞爾維亞籍門將古斯美及韓籍中場金承龍，但助教艾雲抱怨，入境處拖慢了他及兩名新援的工作證手續，接近一個月未有音信，令他未能參與督師。而亞協盃分組賽延至5月6日展開，艾雲認為是好事，有助球隊更充足地部署。

文、圖：余瑋