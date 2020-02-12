戰勝抑鬱 泰臣菲里重磅回歸 1日6餐增磅 誓重奪世冠金腰帶

曾是四料重量級世界冠軍的菲里，2018年底挑戰現任拳王韋達，賽和下未能贏走對方的世界拳擊理事會（WBC）金腰帶。相隔14個月，雙方下周六交手再爭同一頭銜。為求重拾最佳身形，菲里聘得綜合格鬥名將麥基哥的營養師洛克，聽從對方建議食足6餐。洛克稱已準備「瘋狂的菜單」，瘋狂之處不僅是份量，亦在於備戰期間僅兩餐重複，讓菲里大快朵頤增磅。菲里計劃增至122公斤，將是自2019年以來最重磅一戰。不過，相較2018年一仗滿身贅肉的125公斤，他不僅在體形上，身心亦脫胎換骨。

四奪世界冠軍 一度吸毒酗酒

2015年11月，27歲的菲里擊敗烏克蘭籍名將傑利舒高，一舉贏得4條世界冠軍腰帶，擂台上一時無兩；外號「吉卜賽王者」（Gypsy King）的他，場外舉止亦相當搶鏡，如對戰傑利舒高的賽前記者會，他扮成蝙蝠俠搶盡風頭。

不過，菲里其後患上抑鬱症，更陷禁藥醜聞，令他和傑利舒高的重賽告吹，翌年更決定交還腰帶，暫別擂台。在酗酒、吸毒等影響下，他曾暴漲至177公斤，身材走樣，更因抑鬱症企圖自殺，經歷漫長治療後，在2018年1月宣布復出。

拒再演猴子戲做回自己

菲里日前受訪，憶述當年在媒體前演盡猴子戲，如今厭倦再當Gypsy King：「當時我總戴起面具，跟着劇本演出，像分裂成兩個人，拳手和藝人，但兩個人格都瞧不起對方。」歷盡人生高低，雖然菲里直言曾萌生退意，但在告別失而復得的擂台前，他仍躊躇滿志，計劃在今仗後，再挑戰祖舒華和懷特兩大同鄉勁敵：「然後，我便會退下來。」