東方傑志閉門響勝鼓 疫情下球員憂埋身接觸 球迷遠眺觀戰

文、圖：余瑋

菁英盃分組賽昨由A組的傑志對標準流浪，以及理文對東方龍獅，是逾三周來首日重開的本地足球賽。足總實施多項衛生防疫措施，如職員及記者需在中心大閘前落車，量度體溫及填寫健康申報表。中心接待處提供酒精搓手液，而傑志職員在賽前及賽後亦為球員塗消毒酒精。

雖是閉門賽事，僅開放予傳媒及職球員入場，惟現場所見，仍有約10名球迷花逾一小時，走到中心山邊的鐵絲網外，遠眺愛隊比賽。有傑志球迷笑言是「行山」：「我們很掛念一班傑志球員，很高興可再次現場睇波。古有旺角場爬樹，今有將軍澳爬山。」

兩軍同得13分領前A組

兩仗在雨中舉行，傑志以3：0輕取流浪；東方縱有後備未有上陣的門將葉鴻輝，下半場在場邊投訴球證而兩黃一紅被逐，但憑射手盧卡斯梅開二度，以3：1挫理文。東方續在A組領前，跟傑志同得13分，理文6戰4分出局，提早宣布衛冕失敗。

不過，傑志翼鋒費蘭度賽後承認，此時復賽非完全放心：「若我說不覺危險就是騙你，我不知道其他球隊球員去過哪裏，但在場上有很多埋身接觸。不過我們是職業球員，足總決定要踢，我們也要繼續比賽。」

場邊講解戰術 李毅凱：感覺像友賽

傑志對流浪半場時，兩隊均留在場邊講解戰術，未有返回較遠的更衣室，傑志後衛李毅凱直言感覺像友誼賽：「其實這是正式比賽，我們會很認真對待，只是有些不慣。」另邊廂，東方主教練李志堅表示，已通知非比賽球員不用隨隊，以免增加人流。體育專員楊德強及足總主席貝鈞奇亦有到場視察，楊德強稱首日閉門運作順利，會總結經驗商討日後比賽安排。

另外，亞洲足協昨公布亞協盃東亞區的外圍賽、附加賽及分組賽，均延至4月7日或之後舉行。