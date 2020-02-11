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2020年2月11日星期二
國米打吡反勝登榜首 盧卡古建功讚隊友 伊巴謙轟AC停擺
傳艾朗藍斯成祖雲棄將 沙利今夏或簽舊部佐真奴
菁英盃今閉門復賽 傑志拒鬆懈 理文求保衛冕夢
港重劍女團入奧形勢被動
美斯助攻戴帽領巴塞反勝 皇馬五連捷居首
拜仁德甲榜首戰悶和萊比錫 卡雲尼法甲事隔半年再建功
體壇快訊：LPGA取消泰國星洲站賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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