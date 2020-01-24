體壇快訊：LPGA取消泰國星洲站賽事

學界田徑各組賽事因應疫情取消

香港學界體育聯會昨日宣布，取消港九區中學校際田徑所有組別賽事。該會早前因應新冠狀病毒肺炎疫情及學校停課，將包括第一組（D1）以內多項賽事延期，但隨着學校延遲復課，宣布取消各組賽事，各項全港學界精英賽則未有開賽日期。

美國男籃奧運集訓徵召占士居里

美國男籃昨公布東京奧運集訓名單，包括湖人球星「大帝」勒邦占士及勇士星將史堤芬居里等，均悉數入選。同樣獲徵召的洛杉磯快艇主力保羅佐治，昨於NBA常規賽領軍作客克里夫蘭騎士攻入22分，助球隊以133：92大勝對手。阿特蘭大鷹隊在主場加時以140：135擊敗紐約人，其中新星崔楊格今季第3次取得至少45分及10次助攻，創下聯盟紀錄。

巴西阿根廷男足奪奧運入場券

力爭衛冕奧運的巴西男足，昨晨於南美洲區外圍賽最後一輪對阿根廷隊，憑效力利華古遜的保連奴先拔頭籌，在中立場以3：0輕取對手，賽後雙雙取得東京奧運入場券。另外，中國女足在亞洲區第3圈外圍賽以5：0大勝中華台北隊，與同組的澳洲隊晉級下一圈。