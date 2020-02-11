菁英盃今閉門復賽 傑志拒鬆懈 理文求保衛冕夢

受新型冠狀病毒肺炎疫情在港蔓延，本月內在FTC閉門舉行16場菁英盃分組賽及2場足總盃首圈。菁英盃A、B組首名將晉身4月21日的決賽。A組形勢方面，東方及傑志同得10分領先，今午分途出擊。傑志面對榜尾仍未開齋的流浪，隊長黃洋承認，球員會擔心疫情，並提醒隊友專注，勿因閉門比賽氣氛而鬆懈。原定日前上演的高級組銀牌決賽，東方對理文的戲碼，亦先在菁英盃上演。

羅傑承質疑FTC作賽 促足總考慮球會利益

至於香港飛馬在A組踢少一場以9分暫列第3，將於周五對流浪。飛馬會長羅傑承昨在傳媒飯局時表示，理解因應疫情閉門作賽，但指不應在設施及場地非完善的FTC舉行，擔心下月港超復賽「同一命運」：「若疫情令康文署繼續不開放球場，那又要回到FTC比賽？倒不如現在完季更好，像賽車大賽有意外便完結，然後即決出排名。」他促請足總盡力向康文署爭取配套，「這是職業運動，不是練習賽，不可草草了事。若英超遇這情况，又會否到訓練場比賽？希望足總真的考慮球會利益，而非過分支持政府。」