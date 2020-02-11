國米打吡反勝登榜首 盧卡古建功讚隊友 伊巴謙轟AC停擺

這場第201次打吡戰中，球場的廣告版上有中國加油等字句，以示支持對抗新型冠狀病毒疫情。伊巴謙先在40分鐘助攻AC隊友列比錫，後於上半場補時建功領前至2：0。國米下半場反撲，波索域、馬泰斯雲仙奴及迪維積「士哥」，盧卡古完場前接更應另一前英超兵域陀摩西斯傳中頂入埋齋，助球隊反勝4：2。這也是盧卡古今季各項賽事上陣29次的第20球，改寫球會名宿朗拿度及蘇沙，需花31場達此里程碑的紀錄。

國米下半場入4球反勝4：2

國米教練干地說：「這是特別的一晚，因球隊上半場經歷巨大的困難。我向球員致敬。他們既然能排除萬難，就已準備迎接美好的未來。我們可有夢想。由周三開始，己隊將在意大利盃4強首回合迎戰拿玻里，之後聯賽迎戰拉素。拉素這些年已壯大起來。」意甲獨取17球的盧卡古則說：「我們此役上半場讓對手有太多空位，下半場卻是美妙的。我為勝利而來到國米。我感謝所有職球員，他們幫我適應下來。」事實是除了他和摩西斯外，來自英超的今季國米新兵如阿歷斯山齊士、艾舒利楊格及基斯甸艾歷臣昨仗亦有上陣。

伊巴謙賽後大發雷霆道：「這次反負難以解釋。上半場幾近完美，下半場毫不對辦。我們下半場停止作戰、信念、施壓和傳球。由被追和開始，一切都崩潰了。」AC將在周四意盃迎戰祖雲達斯。

拉素僅少1分 迪比亞治奧掌史帕爾

另外，第3位的拉素憑前鋒卡些度（圖1）一箭定江山，作客1：0挫帕爾馬，只少國米及祖雲1分。萊切則意外地以3：2力克拿玻里，其中新兵沙邦拿拉取得入球，成贏波功臣。包尾的史帕爾則在主場以1：2負薩斯索羅後，解僱教練森比斯，改由48歲的意大利隊名宿迪比亞治奧掌帥印。