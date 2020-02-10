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2020年2月10日星期一
兩大老將意甲顯功架 祖雲負維羅納 C朗破紀錄難阻柏仙尼奠勝
安利簡恩開齋 蜂兵慘負利華古遜
安祖哥利亞建功 馬體會返勝軌
被指拍片嘲中國人散播病毒 迪利阿里道歉
重劍港將保東奧希望 女隊世盃8強止步力追中韓
基蓮協會盃領美國隊過關
本田圭佑投保地花高 冀為日本兵省招牌
體壇快訊：歐鎮銘美國賽4強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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被指拍片嘲中國人散播病毒 迪利阿里道歉
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