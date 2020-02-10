體育

本田圭佑投保地花高 冀為日本兵省招牌

【明報專訊】33歲前日本國腳本田圭佑，昨晨抵達巴西里約熱內盧，正式加盟巴甲球隊保地花高。兼任柬埔寨國家隊領隊的本田，，抵埗時獲大批球迷迎接，笑言被他們的熱情打動，冀在巴甲為日本兵省招牌，回報球迷厚愛。

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