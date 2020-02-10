重劍港將保東奧希望 女隊世盃8強止步力追中韓

江旻憓前晚於個人賽戰至8強，衛冕失敗後世界排名跌至第8位，但她昨日收拾心情轉戰團體賽，首輪32強領軍先以40：28大勝東道主。港隊晉級後遇上勁旅意大利隊，中段落後下憑連翊希及佘繕妡追近比數，江旻憓再打出一局7：3，加上壓軸的佘繕妡守住勝局，助劍隊以1分優勢險勝過關。不過，港隊其後由朱嘉望頂替江旻憓，面對美國隊未能再創佳績，以10分之差落敗，8強止步。

張家朗蔡俊彥大獎賽意大利站無緣16強

奧運劍擊團體賽取積分前4隊伍，加上其餘四大區最高排名各一隊。香港重劍女隊賽前排15位，雖然主要競爭對手中、韓兩隊今站均闖決賽，但港隊在下月最後一站積分賽前，總算拉近與兩隊差距。而男子花劍隊續戰大獎賽意大利站，老大哥張小倫經分組賽闖正賽，惟首輪64強落敗出局。上屆摘銀的張家朗及蔡俊彥，憑世界排名直入正賽，惟分途打入32強後，敗予意大利隊及俄羅斯隊劍手，齊齊無緣16強；港隊在今輪歐洲各站亦未獲獎牌。