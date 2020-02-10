兩大老將意甲顯功架 祖雲負維羅納 C朗破紀錄難阻柏仙尼奠勝

上周三「牛一」的C朗，此役在65分鐘打開紀錄，趕過名宿查斯古特，成為首個連續10場意甲建功的祖雲達斯球員，僅次11場的阿根廷名宿巴迪斯圖達，以及37歲的森多利亞前鋒加利亞雷拉。不過於76分鐘，上月由AC米蘭來投的鋒將波連尼為維羅納扳平。86分鐘，祖雲後衛邦路斯因犯手球被判12碼，後備上陣的維羅納老將柏仙尼主射一針見血，助這支升班馬險勝2：1。祖雲達斯今季聯賽第3敗，且全是作客，23戰得54分續佔前列，34分的維羅納則近8場不敗。

C朗怒不可遏 沙利籲麾下改善

祖雲門將施捷斯尼說：「C朗與其他隊友都為落敗而憤怒，他為爭勝已全力以赴。我們所失的兩球都是在控制戰局下出現，這賽果既尷尬又傷害了球隊。我們主場成績很好，作客卻是另一回事，這是作戰精神和信心的問題，需立即改變。」教練沙利則提醒麾下勝利非必然：「可以做的是更加努力，有需要便得骯髒一點，必須牢記不能承受失分。」

柏仙尼苦練有功 入球效率勝C朗

C朗迄今上陣1765分鐘入20球，即88.3分鐘入1球，卻遜於披甲158分鐘獨取4球、平均39.5分鐘便建功的柏仙尼。柏仙尼出道17年，曾效力米蘭雙雄，這名前意大利國腳說：「你必須努力練習射12碼，但比賽環境不能複製，當我將皮球放在12碼點時，它真是很重。我們8天踢3場得5分，沒有太多人相信能有這成績，球隊值得掌聲。」此外，拖連奴新帥朗高在地標戰，主場以1：3負森多利亞，聯賽四連敗；而以2：1勝出的第4位球隊阿特蘭大，時隔27年首次作客挫費倫天拿。