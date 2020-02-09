米蘭打吡演英超幫內訌 國米盧卡古艾歷臣領銜 AC靠伊巴謙數糊

國際米蘭vs.AC米蘭 now638台、有線614/654台、MyTVSuper301台 明晨03：45直播

國際米蘭上仗重返勝軌後，在意甲以51分排次席，續向榜首的祖雲達斯進逼。上仗打和結束三連勝的AC米蘭，則仍落後國米多達19分。兩隊同市宿敵將迎來史上第201次對決，國米在今季首循環，憑波索域及盧卡古的入球贏2：0，若今仗再勝兼保不失，既取打吡四連勝，主帥干地更可成為史上首名頭兩仗打吡，均能淨勝對手的國米教練。而據報國米擴軍仍未停步，智利隊兼國米名宿森莫蘭奴透露，巴塞隆拿中場維達爾將於今夏來投，或可跟國家隊隊友阿歷斯山齊士重逢。

國米力迫榜首 干地誓破紀錄

作為車路士前帥，干地今季不斷從英超羅致好手，由盧卡古、阿歷斯山齊士、艾舒利楊格及基斯甸艾歷臣組成「英超幫」。今仗焦點將落在兩代曼聯9號前鋒盧卡古，與AC米蘭球星伊巴謙莫域的入球較量，前者力爭成為國米史上第6名球員，能在首兩場米蘭打吡皆建功，之前5人達此成就，正正包括今仗對手伊巴謙。

伊巴謙加盟後AC錄7戰不敗

先後效力兩間米蘭球會的名宿派路，曾跟干地及伊巴謙莫域共事，他認為二人在今仗勝負舉足輕重：「他們的感染力都很強。干地是我合作過的最佳教練，是我日後考慮做教練的榜樣；伊巴謙在各方面都是完美主義者，能推動隊友更專注和進步。」伊巴謙自上月加盟後，「紅黑軍團」7仗5勝2和不敗，這名38歲瑞典籍中鋒過去7次鬥國米更轟入5球，是國米爭勝的最大阻力。至於昨日意甲，羅馬終在10人應戰下，主場以2：3不敵博洛尼亞，聯賽近3仗不勝，爭前4再受打擊。