菲國封關被迫棄戰亞洲團體賽 港羽入奧前景受挫

菲律賓因新型冠狀病毒肺炎疫情，禁止外籍人士經中國或港澳入境，但該國周二起主辦羽毛球團體亞洲賽，令港隊征途大受影響。賽事屬奧運積分賽及湯姆斯盃資格賽，儘管世界羽聯日前發聲明，稱會協助受影響代表隊出戰，但港隊總教練何一鳴昨日證實，港隊即使能夠入境，亦要隔離14天，屆時賽事已完結，只能無奈取消行程。港隊入奧機會受到打擊，皆因除了陣中一哥伍家朗排名較高，李卓耀及混雙的鄧俊文/謝影雪，仍在入圍邊緣，何sir稱：「現在只可以向賽會申請，取回參賽的基本分數，因這次確非我們所能控制。」

總教練申請取回參賽基本分數

羽毛球港將在疫情下，成為首支「被退賽」的港隊，失去此站賺取奧運積分機會，除了印度女隊因擔心受感染而退賽，多支主要競爭隊伍仍在參賽行列。何sir表示，只能盡早部署餘下賽事：「我們正與歐洲多支隊伍溝通，希望下周便可出發集訓，準備德國站、全英賽等，以免再因有地方禁止港人入境而受影響。」港隊在4月底積分截止前，只餘7站賽事機會，奧運排名第9位的伍家朗，出征東京機會極大，但仍擔心訓練受影響：「原本希望在團體亞洲賽爭取好成績，便有望打入世界前8，現在甚至可能無緣參加5月的湯姆斯盃。即使去到歐洲，亦估計要隔離14天，訓練受到影響，只是沒辦法之中的辦法。」

確診個案致滘西洲高球場關閉兩周

另外，滘西洲公眾高爾夫球場前晚宣布，接獲衛生防護中心通知，上月14日曾到訪的一名人士，已在上周二確診新型冠狀病毒肺炎，球場宣布昨日起關閉所有設施兩星期，至下周五（21日）重開。衛生署發言人昨表示，初步調查顯示，第17宗確診個案的60歲男病人，於病發前曾到訪該球場，正與球場進行相關流行病學調查。

記者：鄭嘉慧