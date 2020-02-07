足總公布新賽程 將軍澳訓練中心閉門演18場

新型冠狀病毒肺炎疫情在港蔓延，本月的港超、高級組銀牌決賽、足總盃首圈及菁英盃共18場賽事，均未能如期舉行。未來3個月涉及更改34場賽事，本月在FTC先閉門完成餘下的16場菁英盃分組賽，下周二首日賽事，下午1時頭場為傑志對標準流浪，下午4時由理文對東方龍獅。足總盃首圈兩仗，理文對和富大埔、流浪對東方，在本月22日同在FTC開賽。

港超下月1日復賽 港會七人賽取消

港超暫定下月1日復賽，由理文對傑志在旺角大球場舉行。3月期間，香港飛馬的主場香港大球場、富力R&F在廣州主場的燕子崗體育場，均未能使用，需改到旺角場或小西灣運動場作賽。菁英盃及高級組銀牌決賽，會改為4月21日及5月12日在旺角場舉行。4月後其餘賽事，按此前賽程進行。至於亞協盃分組賽主場賽事，足總賽程顯示暫定在旺角場舉行。

另外，每年5月舉行的港會七人賽，昨宣布因應香港目前情况，決定取消今屆賽事，盼明年再辦。