美斯巴塞陷決裂邊緣 哥帥：離隊如皇馬失C朗 傳曼城招手

艾比度日前批評巴塞隆拿球員未盡力，導致前帥華維迪上月中被革職，美斯其後要求對方公開球員名字，否則就是造謠。惟據報艾比度曾與會長巴杜姆，開了一個為時兩小時的危機會議，結果這名球員時代擔任巴塞後衛的名宿獲留任，卻疑似不支持美斯。至於西班牙傳媒則負評如潮，指艾、美兩人的交惡，「已引發一場海嘯」及「阿根廷人給了巴塞隆拿致命一擊」。

今夏有權無條件離隊 身價12億

事實是美斯雖在2017年簽新約至明年中，但合約中包括今年6月可無條件離隊條款，故此美斯隨即被傳出再和曼城扯上關係，也有望與哥迪奧拿故劍重逢。對於美斯或離開巴塞，哥迪奧拿說：「當美斯離隊後，巴塞將需要一段時間調整，這是難以避免的。他與C朗都是重要球員。他們每季能入40至50球。」今季是美斯效力巴塞一隊的第16個球季，至今上陣711次入622球，據網站transfermarkt資料，今夏便33歲的他，身價仍高達1.4億歐元（約12億港元）。

巴塞新帥薛迪安對今次風波疑置身事外，他說：「我並非球員的父親，我不能理會他們的生活。我只會在練習中指導他們。我關注的只有足球，只會做能確保球隊得益的事。我不能控制一切事情，這會浪費精力。」他又稱事後曾與美斯接觸，「我看見美斯微笑，看來很高興。他愛練習，就像昨天和之前般」。

安部裕葵大腿筋斷裂 料無緣奧運

此外，去年加盟巴塞B隊的21歲日本籍前鋒安部裕葵，因右大腿腿筋斷裂受傷需做手術，料無緣代表日本參戰東京奧運。