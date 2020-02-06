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2020年2月6日星期四
紅軍小將英足盃闖16強 居迪斯鍾斯膺最年輕隊長 鬥車路士盼再上陣
朗尼領打比郡晉級 下圈倒戈曼聯
港羽恐無緣征菲國 原定明出發備戰亞洲團體賽
巴塞總監批球員未盡力 美斯反駁促開名
夏蘭特再建功 德國盃難阻蜂兵出局
傑志簽高梵備戰亞協外
湖人大勝馬刺 大帝轟36分
足壇快遞：布雷西亞季內三度易帥
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【明報專訊】（請看附圖）
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