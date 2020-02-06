紅軍小將英足盃闖16強 居迪斯鍾斯膺最年輕隊長 鬥車路士盼再上陣

由於英超進入歇冬期，本周輪休的利物浦，大部分一隊球員已在外地度假，但剛傷癒的米拿留守晏菲路，賽前與U23球員一同操練，領軍的梯隊教練基捷利說：「他問我可否加入後備席，我說當然可以。雖然他仍未可以落場，但一直給年輕球員建議。」米拿在這場足總盃第4圈重賽，坐在晏菲路後備席，見證紅軍憑對手75分鐘的烏龍球，以1：0小勝早段曾食詐糊的梳士貝利，下月初將作客車路士爭入8強。缺陣的領隊高普在昨仗半場休息時，亦承諾部分表現好的球員，可列入下月大軍名單。

米拿犧牲假期後備席獻計

至於居迪斯鍾斯以19歲之齡，成為利物浦一隊歷來最年輕隊長，他就希望獲得提拔：「我們保持晏菲路不敗走勢，之後就要對車路士，我想大部分球員都令領隊點兵時感苦惱。」可以司職左翼鋒或中場的他，在上圈對愛華頓一箭定江山，上周作客梳士貝利時亦先開紀錄。

而之前淘汰侯城的車路士，昨有中場羅夫度斯卓克，養傷9個月後重返賽場，為U23青年軍一場閉門友賽上陣60分鐘，預計他會在歇冬後全面復操。「藍戰士」上月未作任何收購，有傳或以約1500萬歐元（約1.28億港元），從薩斯索羅回購自家青訓中場謝利美保格。

紐卡素時隔14年再闖第5圈

另外，紐卡素憑後備前鋒辛特麥斯明奠勝，以3：2險勝甲組的牛津聯，是球會易手至現任班主艾殊利上場14年來，首闖第5圈。惟前鋒祖連頓上半場疑傷肋骨，下周聯賽作客阿仙奴時上陣成疑。