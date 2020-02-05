基蓮小時了了大更佳 戰鬥民族移居美國 刻苦成就澳網新后

在一條14年前的影片，一個7歲的金頭髮女孩，解答擊敗美籍名宿洛迪克的方法，說得頭頭是道：「分腿、轉腰、用正手接他的發球。」基蓮不害怕來球，因為她當時已經和較年長的男孩交手，其童年教練馬斯便說：「每次她落敗，總嚷着『明天要再跟他打過』。很搞笑，也說明她不易屈服。」

兒時家貧 父曾任的士司機

基蓮上周六贏得澳網後，解釋上場總是精神奕奕的原因：「我還是有一些俄羅斯人的特性，要心狠手辣爭勝，信心滿滿，做到最好，多謝父母助我圓夢。」基蓮的俄籍父母在80年代，只帶不足300美元移居紐約。在紐約的日子，基蓮爸爸日間學英文，晚上駕的士幫補家計，8年前開始任女兒的全職教練，他覺得這段艱苦經歷，是基蓮經常能反勝的基礎：「初時的士傳呼台的英文我都聽不懂，但我們還是活過來，看到這情况也令她更堅強。」

傳媒愛將基蓮與其偶像、同樣年幼移居佛羅里達的舒拉寶娃比較，2017年美國公開賽第3圈，基蓮不敵舒娃，驅使她投入全職訓練，但兩人還是有分別的。接近一個頭的身高差距，令僅1.7米高的基蓮，不會以正手抽擊作殺手鐧，但她也沒夏納、巴迪這些矮小球員的速度，唯有靠頭腦，以擊球落點致勝。

恩師讚有靈性 有望當世界一姐

指導過威廉絲姊妹等球手的馬斯，覺得基蓮是現今最有靈性的球員，甚至比得上瑞士名宿軒婕絲：「她擊球時不易失平衡，球一彈起就打，還可以拉出大角度，放短波也是外星人級數。」大滿貫開齋以後，躍升世界第7，成為美國網壇一姐，世界第一對基蓮來說，已非當年天真爛漫的空談。

◆基蓮二三事（圖）