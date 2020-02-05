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2020年2月5日星期三
英足盃重賽 熱刺爭勝免四大皆空 挫曼城振軍心 迎修咸頓延主場威勢
英超踏入歇冬期 紅軍眾將出國度假
恩哈路抵曼聯報到 屈福特前帥料適應需時
高比遺體交還親屬 湖人擬辦告別儀式
肺炎疫情持續 安倍與世衛合作防影響東奧
漢丹洛域手指骨折 料唞3周無緣米蘭打吡
巴塞不和升溫 傳兩將操練期間爆衝突
尼馬慶生後稱傷 杜曹稱無礙PSG備戰
體壇快訊：東方5仗ABL作客賽事延期
電視精選
基蓮小時了了大更佳 戰鬥民族移居美國 刻苦成就澳網新后
NBA女助教夏蒙 2008年為征奧棄美轉俄籍
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【明報專訊】（請看附圖）
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