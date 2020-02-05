英足盃重賽 熱刺爭勝免四大皆空 挫曼城振軍心 迎修咸頓延主場威勢

熱刺vs.修咸頓 體通天下 明晨03：45直播

熱刺早前表現跌跌碰碰，至上月中才趨穩，連同英超及足總盃近5仗3勝2和，日前聯賽主場以2：0勝曼城，更是代表作，賽後趕過錫菲聯升上第5，只落後第4位的車路士4分。美中不足的是，迎戰藍月時「地標」即建功的新兵荷蘭翼鋒貝雲積，因不合足總盃上陣資格，無緣明晨之戰。料摩連奴續以盧卡斯莫拉任箭頭，兩側策動攻勢則換上拉美拿及賴恩施斯隆，而艾歷迪亞及謝特臣費南迪斯亦會復出坐鎮中場。

阿里料因傷缺陣 拒怪責史達寧

另一勢要避戰的是迪利阿里，這名熱刺中場上仗被曼城翼鋒史達寧踏傷腳部，他說：「在曼城身上全取3分，增強了球隊的信心，現在爭取前四的形勢相當緊湊，我們了解這是一宗難事，但團結就是力量。」他又為史達寧說好話：「我倆是好朋友，相信他不是故意的，亦明白比賽總會發生這種事情。」

熱刺近4次英超迎戰聖人全勝

熱刺上次奪標需追溯至2008年的聯賽盃，但對摩連奴來說，今季若無錦標便幾屬破天荒，回顧他自2004年開始，先後執教車路士、國際米蘭、皇家馬德里、車路士及曼聯，首季都能奪冠。撇開高手林立的歐聯，足總盃是較易掄元的賽事，且可避過「四大皆空」污名。事實是熱刺今季雖三碰修咸頓，錄得勝和負各一，但前者過去4次英超主場均勝。

修咸頓並不坐以待斃，事關球隊日前於英超雖以0：4敗走一哥利物浦，但表現毫不失禮，連紅軍領隊高普亦稱「聖人」本有機會是勝方。由於日本國腳吉田麻也已借至森多利亞，令23歲的碧拿歷克有望再與積克史堤芬斯扼守中路，抵禦熱刺強攻。