曼城負熱刺 哥帥投降 落後22分 利物浦最快3‧21稱王

此役爭議焦點在12分鐘發生，曼城翼鋒史達寧粗暴腳踏熱刺中場迪利阿里足踝，經視像裁判（VAR）後僅領黃，令主隊領隊摩連奴賽後甚為不滿：「曼城是幸運的。若史達寧領紅，我們的機會勢增多。」60分鐘，曼城後衛辛真高因「阻人前進」接獲第2黃被逐。3分鐘後，熱刺前鋒盧卡斯莫拉助攻首次上陣的貝雲積射入窩利。71分鐘，孫興慜（圖）接應尼當比利直線妙傳射入，連續3次上陣建功外，更助熱刺以2：0勝出，賽後25戰得37分升上第5，少第4車路士4分，曼城則續以51分排次席，被利物浦拋離22分。

熱刺貝雲積地標建功 孫興慜埋齋

曼城此役控球率達67%，攻門18次5中框，將3射3中的熱刺比了下去，卻最終取得英超第6場敗仗，哥迪奧拿說：「己隊之前不敵曼聯時，也曾出現贏形勢輸波。利物浦已大幅領前，無法阻擋似的。我們的目標是在其他比賽奪標，以及取得來季歐聯入場劵。」據英國傳媒報道，哥帥賽後疑閉門訓斥麾下50分鐘，但事後卻強調球員此役表現良好。

紅軍倘未來6場全勝提早7輪奪標

22歲的荷蘭新星貝雲積則說：「首次披甲便能建功令我感到夢想成真。我為能為熱刺取得入球而非常高興。」孫興慜亦稱讚這新隊友道取得一個精彩入球。

此外，利物浦往後如果依次挫諾域治、韋斯咸、屈福特、般尼茅夫、愛華頓，以及在3月21日主場勝水晶宮，便可在當日提早7輪首次稱王，而若曼城其間有閃失，紅軍更可推前奪標日期。另外，紅軍迎戰水晶宮後，下個英超對手正是主隊曼城。