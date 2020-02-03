體壇快訊：港將因禁飛難戰亞團賽

吳安儀比國賽今爭冠

港產「桌球天后」吳安儀領銜港隊戰比利時公開賽，首兩圈先後淘汰白俄羅斯隊及英國隊球手後，4強再以4：2挫20歲泰國新星勒查露，今在決賽硬撼世界一姐伊雲絲，力爭在今年首項排名賽「開齋」。分組賽及16強5戰全勝的蘇文欣，昨在8強以2：3僅負英國隊的愛瑪柏嘉出局。

疫情致FE中國站延期

世界電動方程式賽車（FE）賽會宣布，因應新型冠狀病毒疫情持續擴散，原定下月21日舉行的海南三亞站將押後。若疫情未受控，4月19日上演的世界一級方程式賽車（F1）上海站亦勢延期。另FE明日將發布下季戰車車架。

拉瑪積臣膺全票MVP

巴爾的摩烏鴉四分衛拉瑪積臣昨在美式足球聯盟（NFL）頒獎禮獲得50票，成為繼2010年的巴拉迪後，第2位獲聯盟全票一致認可的最有價值球員（MVP）。惟烏鴉早在季後賽已出局，而香港時間今早7時半展開的第54屆超級碗（總決賽），將由堪薩斯城酋長及三藩市淘金者爭奪。