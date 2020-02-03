阿仙奴四連和續排第10 悶和般尼 奧巴雷斯復出無功

阿仙奴昨仗有奧巴美揚及大衛雷斯停賽復出，雙雙重返正選，但前鋒拿卡錫迪賽前陷8場入球荒。奧巴美揚與主隊般尼的基斯活特上半場先後無人看管下失機。第250場為兵工廠上陣的中場奧斯爾63分鐘被調離場後，般尼前鋒積洛迪古斯曾近門射中楣底，皮球彈向白界再彈離龍門，但主隊仍保住0：0和局，終止各項賽事近11次交手全敗頹勢。

曼聯悶和狼隊 新兵波基斯「地標」

曼聯亦與狼隊賽和0：0。新兵波基斯費南迪斯雖然賽前僅與新隊友操練一課，但由於中場保羅普巴及麥湯米尼養傷，尼曼查馬迪停賽，令他得以正選「地標」。

波基斯上半場出任進攻中場，易邊後因應桑馬達移入中路稍為墮後，踢足90分鐘期間，錄得全場最多的5次射門及92次傳球，跑動達11.3公里亦僅次拍檔費特洛迪古斯。他賽後獲曼聯官方選為此役最佳球員，名宿加利尼維利等亦予以肯定。惟曼聯其他攻擊球員表現低迷，隨着達洛治補時頭槌頂斜，紅魔與狼隊互交白卷，齊被錫菲聯超越。波基斯賽後與士砵亭舊隊友、同樣首次英超上陣的狼隊翼鋒丹尼爾普丹斯交換球衣。

梳爾信新兵夠時間建默契

曼聯領隊蘇斯克查賽後解釋半場調動道：「己隊前線未有足夠跑動，所以令波基斯墮後，觸球更多。他會是球會的頂級收購。」曼聯下一仗是兩周後作客車路士，左後衛勞基梳爾相信，在本周輪空下，波基斯和上海申花借將前鋒恩哈路，將可與隊友建立默契。

（英超消息）