鼠輩同舟共濟迎新禧 抗疫難關復賽無期 本命年毋懼犯太歲

傑志三代分工爭佳績

傑志銳意今季重奪港超冠軍，由管理層到球員，聚集了三代老中青「鼠輩」，分別為59歲的足球總監朱志光、36歲門將王振鵬以及上月回流加盟的23歲混血港將安永佳。

朱志光平淡是福 安永佳為返港足努力

過去半年兼任港足助教的朱志光稱，享受兼任港足及傑志的工作，新一年個人希望平淡是福，祝願球迷身體健康，球市之後向好：「今年是鼠年，希望大家都可以像生命力強大的老鼠，在逆境中仍然可生存下去。」

至於王振鵬及安永佳，一人邁向36歲的職業生涯尾聲，一人23歲正值為事業起飛。 王振鵬承認，去年底落選港足的東亞錦標賽決賽周名單，確實感到非常失望，但縱使又過了一個生肖圈，仍會努力令狀態及發揮「一年勝一年」：「同齡的盧均宜（富力R&F後衛）狀態仍然很好，所以我無理由輸給他。重返港足就不能強求了，給後輩累積經驗，提升比賽信心會更好。」

而早前負笈美國的安永佳，4年來首次返港度新歲，雖然不太認識生肖意義，但他笑言：「我不太喜歡老鼠，感覺很骯髒，但我自小是看米奇老鼠陪伴長大，對我影響深遠。」此外，前年曾代表港足U23於雅加達出戰亞運的他，展望在港建立名聲，並於傑志爭取上陣機會，繼而再返港足比賽。

南區三代各有抱負

港超「二哥」冠忠南區近年成績穩步上揚，主教練鄭兆聰、助教沈國輝、前鋒陳廣豪及後衛陳港斌，亦是球隊中三代同堂的「鼠輩」。

47歲的鄭兆聰將度過4個12年，回望在港事業也頗為滿意：「可說是順順利利，非常開心。願新一年香港的人和事都平平安安。」對於球會目標，他希望助南區踢出穩定水準，跟強隊較勁，提高球會知名度。

沈國輝去夏掛靴後，轉任助教新角色半季，嘗試新挑戰：「助教比球員責任更大，以前只需做好訓練，現在要顧及全隊球員身體狀態。」1984年出生的本地球員陸續淡出，他也認為要向前望：「時間始終會過，像上季足總盃決賽飲恨，都不會再回望。雖然有些球員比我年輕12歲甚至更多，但操練時感覺距離沒預期那麼遠。」鄭兆聰亦大讚「大佬」肯學肯做，將來會是可助小將成材的好教練。

陳廣豪盼重拾射門鞋 陳港斌求遠離傷患

陳廣豪與陳港斌同為1996年出生，因賀歲盃取消無緣獻技，新一年仍各有抱負。廣豪上季首戰港超，令外界眼前一亮，曾進佔華人首席射手。今季轉投新球會，他受競爭激烈影響上陣機會，自首仗入球後再沒進帳，故盼港超復賽後，爭取更多機會重拾上季入球觸覺。港斌去年養傷逾8個月，新一年祈求遠離傷患，逐漸尋回佳態。

文、圖：余瑋