施丹打造皇馬守勢波 中場添跑腿 與馬體會異曲同工

皇家馬德里vs.馬德里體育會 now611/623台 晚上23：00直播

不經不覺，連同季前國冠盃，馬德里打吡已是第四次上演。過去三次皇馬未贏過，剛剛半個月前的西班牙超級盃決賽僅憑互射十二碼險勝，單計法定時間則與聯賽首循環一樣互交白卷，正好如實反映兩軍特點。無疑以施丹的傳奇十號仔身分，易構成喜歡進攻的形象，但是他那代的法國隊實際上靠穩守起家，平衡中傾向保守亦由此成為領軍生涯主調，首度任教皇馬立即重用卡斯米路，此番二進宮更再加一個費達歷高華維迪，既為中場換血接班，也為防務增添跑腿，及提升高位壓迫的比重與效率。

費達歷高減卻奧斯莫迪歷中場壓力

前年討論皇馬時說過，他們的高位壓迫基本上就是眼神盯防，無必要因着對手紛紛邪靈附體送大禮，便夾硬堆砌褒獎之辭。事實是當時由於基斯坦奴朗拿度在陣，毫無意欲花費氣力在壓迫或退守，施丹唯有以後半場為佈防陣地；上季C朗離隊，盧柏迪古開始做嘢，偏逢多名主力受到世盃後遺症拖累，中場的莫迪歷及卻奧斯更屬活力倒退重災區，結果反讓施丹再度接手完成轉型。兩老的跑動力下滑趨勢沒變，惟起碼用波質素返番嚟，加上華維迪幫手，兩老跑少啲之餘亦不必場場踢足，回氣多啲，攻守轉換也順暢得多。

若然右側的華維迪屬有心提拔，那麼皇馬左路缺口癒合大抵乃歪打正着。季初施丹依然器重有前冇後兼老化的馬些路，搭個不喜回防卻不得不用的夏薩特，聽落都得人驚。幸好不需多久，這對孖寶齊傷，左閘換上費蘭特文迪，左翼/左中場則是求其一個都守得好過夏神。不過施丹也有做多一步，為求有足夠人手抵禦反擊，當兩閘上前助攻時，莫迪歷及卻奧斯便會留守中線前少少，以空間彌補速度吃虧。

當然凡事有得必有失，穩固守備建基於犧牲攻擊人手及變化，入球板斧倚重死球及其後續。問題之一為華維迪每每進入敵方禁區即自動熄機，失去傳送視野方向，火候遠不如兩老。問題之二為施丹一如以往強調兩翼傳中，邊路的短傳配合尚算不俗，無奈攻兵大多屬控球上腳類型，擅長果斷走盲眼位入楔的卻欠奉，是以傳中主要來源為兩閘，路線落點難免差少少；更搞鬼場景為最有意識的賓施馬確是打進了敵衛身後空位，但又只見禁區無人接應。

卡拉斯高回巢料增馬體會攻力

也許一切根源為銀河艦隊也敵不過時間巨輪，無論是否刻意求變，總之如今財力已不足以任意蒐羅即食球星，改為重點投資在初露潛質的新秀身上，什麼洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞，暫僅能曇花一現，上位之路漫長，跟馬體會天價收購的祖奧菲歷斯處境無異。老實說，新C朗融入防守體系的努力被（合理地）忽視，進攻端未入局尚可諒解，今仗他因右腿肌肉受傷缺陣的打擊未必太大。倒是舊將恩歷克卡拉斯高昨由大連一方借用半季回巢，假設狀態良好，對馬體會的幫助可能更顯著呢。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高