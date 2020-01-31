湖人復操備戰拓荒者 高比遺孀悼摯親 盼外界尊重私隱

洛杉磯湖人vs.波特蘭拓荒者 體通天下 明早11：30直播

湖人教練:更團結克服悲痛

雲妮莎昨在Instagram首度撰文，感謝各界連日的愛和支持，坦言失去丈夫及女兒，令家庭徹底崩潰，無法想像今後沒有他們的生活，現時的悲傷非言語能形容，但每日醒來，都會繼續努力，因有高比及詹納為她和女兒照亮前路。她又稱：「我們對他們的愛永不止息，也無法衡量，我只希望能擁抱他們，親吻他們並祝福他們。」而她亦表示將設立基金，支援空難中其餘7名死者的家屬。此外，美媒TMZ昨披露高比生前最後一次露面的畫面，短片顯示他在事發前一日，於加州紐波特比奇市的時尚島商場，陪伴三女比安卡（Bianka）遊玩。

高比母會湖人自慘劇發生後，先後取消操練及鬥快艇的打吡戰，直至昨日終復操，準備明早迎戰波特蘭拓荒者。高比生前好友勒邦占士亦現身訓練場，會方在場內將高比球員生涯選用的8及24號，貼在牆壁上致意。主帥禾高受訪時表示：「我不認為己隊會被傷痛擊倒，反而這幾日我們更像一家人，更懂得珍惜彼此，更團結去克服這悲痛。我們都知道這一年對球隊很重要，亦是很好的機會（奪冠）。」他又稱，大家都想打出令高比感到自豪的比賽，這一點從沒改變。

接載高比的直升機機師佐巴揚，亦在意外中罹難，快艇球星利安納昨透露，與高比原本共同僱用佐巴揚，亦曾與高比交流不少坐直升機穿梭洛杉磯的事，但今次慘劇後，將考慮是否再以直升機通勤。

溜馬反勝公牛 奧拉迪普復出

NBA常規賽昨日繼續上演，因傷休養逾1年的印第安那溜馬球星奧拉迪普，昨復出在完場前10.3秒射入3分球，追平芝加哥公牛，再於加時助球隊以115：106反勝。