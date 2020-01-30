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2020年1月30日星期四
高比遺骸確認 眾星續悼 保羅憾未圓約定 安必特穿24號致敬
中國隊住體院集訓 需嚴守防疫措施 港將仍擔憂
富力土炮將帥返港 兵分兩地操練
王康怡闖澳網女青8強創港歷史
波基斯勢6.9億投曼聯 傳盧祖回巢學生隊
體壇快訊：港乒女雙晉德國賽正賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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