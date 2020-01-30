高比遺骸確認 眾星續悼 保羅憾未圓約定 安必特穿24號致敬

高比拜仁周日與二女詹納等人墜機身亡。當局昨證實已尋回機上9名罹難者遺骸，其中高比、駕駛員佐巴揚（Ara Zobayan）等合共4人已透過指紋鑑識確認身分，而詹納等5人則尚待確認。負責調查意外事件的官員透露，初步報告將在10日內公布，但詳細報告可能需時逾1年。

初步意外報告10日內公布

曾為高比駕駛該直升機兩年的駕駛員迪斯（Kurt Deetz）透露，身為飛行教練的佐巴揚，同時亦為不少名人駕駛直升機，包括洛杉磯快艇球星利安納，因此肯定熟悉洛杉磯一帶地形，認為對方這次魯莽決定，或來自其希望達成目標的責任心，而非壓力。他承認接載名人對駕駛員有無形壓力，但他表示自己接載高比兩年間，對方從沒要求他做任何事，一直尊重他的專業判斷，並曾向他表示「你做你的事，我相信你！」

高比的離世震驚全球，原定昨早上演的洛杉磯打吡延期外，其餘賽事均以不同方式續向這名籃壇一代傳奇致敬，其中高比家鄉球隊費城76人，陣中球星安必特，在獲得該隊名宿卜比鍾斯（Bobby Jones）許可下，亦打破歷史，昨仗限定改穿已榮休的24號戰衣向高比致敬。而布魯克林籃網主將甸韋迪及奧蘭多魔術的泰倫斯羅斯均向聯盟申請改號碼，希望將自己原本穿着的8號空出向高比致敬。

字母哥刪社交網 缺陣公鹿勝仗

與高比份屬好友的奧克拉荷馬雷霆球星基斯保羅，昨打破沉默在社交網發長文感觸好友離世，坦言仍難以釋懷，接受不了上帝這次的安排，更透露曾與高比約定自己的兒子將來與其二女詹納結婚，惜未能如願。至於視高比為偶像的「字母哥」安迪度高安普，除了日前大受打擊刪掉個人社交網外，昨亦缺陣密爾沃基公鹿的常規賽，而是役其隊友米度頓轟入個人生涯新高51分，助球隊主場151︰131大勝華盛頓巫師。