NFL新星抗逆突圍 無負單親母栽培 球場商場闖名堂

23歲的拉瑪積臣甚少做訪問，外界對他過去認識不多，只知生於佛羅里達州的他，8歲時父親及祖母同日離世。母兼父職，更接手教練角色，甚至早年充當經理人，積臣曾經分享：「家附近有一條大橋，我和弟弟每天跟媽媽來回跑，再回到後園，戴上頭盔訓練，她比我更早有成為職業球員的視野。」

父親祖母同日離世 母兼教練經理人

衝刺能力優秀的積臣，理應成為跑衛或邊鋒，但他手力也驚人，甚至有指他高中時已能將球擲過大半場。6年前任路易斯維爾大學助教的名宿Lamar Thomas，便回憶積臣母親劈頭便問：「我只想知道，我的兒子能競逐正選四分衛嗎？」在大學幾年，積臣每逢休息日清晨，便看比賽重播，增進對傳球的理解，但即使贏過年度最佳大專足球員，他在2018年NFL選秀只排第32，在巴爾的摩烏鴉首季充當後備。

積臣今季獲提拔為正選，無人看好下，領烏鴉在常規賽14勝2負，以頭號種子身分晉級季後賽。他全季36次達陣傳球及持球推進逾1200碼，刷新多個聯盟紀錄，背後同樣靠休季努力。烏鴉的前進攻教練表示，積臣傳球時重心太高，出手不夠直，曾考慮把他改造到其他位置，但最終信任他：「他的雙腿有時還是企得不夠闊，但一年間大躍進，都歸功他的努力。」

休季加操 後備變MVP大熱

誠然，積臣的傳送還未夠準繩，本月對田納西泰坦一戰失準，再於季後賽一輪遊，甚至看他在上周明星賽前的傳球賽，以兩分敬陪末席便明白。不過，無緣下周一的超級碗，沒令他意志消沉，再進入休季，他今年9月初會帶來多大進步呢？至於上月成績帶動自家潮牌Era 8大賣，仍未與大品牌簽約的他，會否成為NFL界的Jordan，就要看他經營了。

明報記者