占士哭崩誓延高比榮光 破沉默撰文悼摯友 傳奇落幕洛城不捨

41歲的高比前天與二女詹納乘直升機，在濃霧下與其餘7人機毀人亡。據報其大女兒獲悉噩耗後，因哮喘發作送院，而勒邦占士亦一度嚎哭。高比在發生意外前一天，於社交網撰文祝賀占士，超越自己躋身NBA歷來得分榜第3位。占士昨日打破沉默在Instagram撰文，表示每當想寫下感受時就淚流不止：「從沒想過球場上的對話，會是我們的最後一次，我真的是心碎了。我向你承諾，我會繼承你的成就。」高比退役前20個球季均奉獻予湖人，同樣效力湖人的占士又稱：「你對湖人何其重要，我會收拾心情，與球隊努力向前，請在天堂繼續看顧我，給我力量。」

料跳過程序直入籃球名人堂

湖人原定香港時間今早，在NBA常規賽迎戰洛杉磯快艇，但聯盟為向高比致意，以及予湖人職球員空間，將這場同市打吡戰延期。據《紐約郵報》報道，湖人職球員極為悲痛，球會需向他們提供一對一心理輔導。NBA賽事昨早則如期上演，各隊仍未擺脫悲傷，開賽前有默哀儀式。洛杉磯市內則一片愁雲慘霧，市政廳前晚以燈光將大樓外圍變成紫金色，向退役前效力「紫金軍團」的高比致敬，市長Eric Garcetti則呼籲市內建築物下半旗。而高比在去年12月，與名宿鄧肯、加納特等，一同獲提名加入籃球名人堂，名人堂主席昨表示高比值得獲致敬，暗示他勢將跳過投票程序，直接入選。