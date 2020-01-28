港乒男隊闖奧運 黃鎮廷負傷領軍 搶團體賽最後一席

記者：鄭嘉慧

港隊近日於葡萄牙出戰世界外圍賽，男團上周在首輪失利後捲土重來，前天先於次輪8強淘汰波蘭隊，緊接變陣由小將吳柏男頂替林兆恒，配合主力黃鎮廷及何鈞傑，在4強橫掃斯洛伐克隊，再以場數3：0挫捷克隊，趕上東京奧運此項尾班車。港隊早前於亞洲賽出局，失去直入奧運機會，改於世界外圍賽爭奪男女團各9席；女將杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，上周已於首輪取勝入圍，男隊則落敗跌入次輪，最終連過三關奪得資格，同時藉此添得男單兩席。

港代表團累積17項東京奧運資格

負傷上陣的黃鎮廷稱，慶幸最終能如願入圍：「每次比賽後，腳腕都有反應，限制跑動範圍，對發揮影響很大。現在可集中精神備戰，希望追回之前養傷缺少訓練及比賽的日子，找回比賽節奏及感覺。」總教練陳江華稱，過程雖驚險，卻為球員上一課：「男隊在非常困難的情况下，取得遲來的新年禮物，對球員心態及團隊凝聚力，都有很大提升。」連同黃鎮廷/杜凱琹的混雙資格，以及兩項女單，港乒手握7張入場券，成港隊17項資格中的大戶。

單車隊續搶分 羅子駿世盃加國站得第4

而單車隊昨完成場地單車世界盃加拿大站，「牛下女車神」李慧詩未有參賽，其餘港將則續為奧運搶分。其中羅子駿爆冷於男子爭先賽獲第4名，張敬樂/梁峻榮在男子麥迪遜賽獲第8名，女隊派出梁寶儀及逄瑤則排名11。