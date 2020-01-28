別了，黑曼巴 高比拜仁五度與港結緣 體壇最後致敬

退役NBA傳奇球星高比拜仁，昨在美國加州遇直升機意外身亡，終年41歲。高比與香港淵源甚深，12年間5次訪港，總令球迷瘋狂，試過迫滿廣東道，場面墟冚至極，甚至要動員封路。然而經典場面不復見，只留下哀傷與回憶。2013年夏天，高比最後一次訪港，曾與本地甲一球星羅意庭，以及拳壇「神奇小子」曹星如，在旺角洶湧人群前並肩合照。

啟發南華主力梁兆華投籃壇

效力南華的羅意庭昨表示，聽到噩耗時只覺難以置信：「主持介紹我也是籃球員，高比說了幾句鼓勵我，雖然只是簡單交流，但就像聽到他離世的消息一樣，感覺有點不真實，難以置信。」高比每次訪港，總走入球場指導本地青年，當年曾與他交流的學生，不少成為本地籃壇星將。2013年一次，高比亦為青少年賽頒發最有價值球員（MVP），獲獎的梁兆華在7年後的今天已變身南華主力。

巨星隕落，他卻一直緊記偶像一句話：「那次獲選MVP，可以問高比一個問題。我問正在養傷的他，是否準備好重奪冠軍？他對我說，從出世開始就做好準備。」身兼港隊主力的梁兆華又稱，高比是他的「啟蒙」：「我是因為他才打籃球，以前會瘋狂地看他的片段，然後落街場模仿。他以勤力見稱，自己亦學習這態度，即使受傷都要繼續練。所以如果問他哪一方面影響我，我會說是全部。」

張家朗：高比精神值得學習

曼巴精神跨越籃球界，22歲香港花劍一哥張家朗昨在社交網，上載相片悼念自己的其中一位偶像。本是籃球迷的他接受訪問時稱：「高比是我一直好鍾意、好欣賞的球星，他的曼巴精神值得學習。對我同一年代的球迷而言，高比就像上一代的米高佐敦，是一個傳奇，希望他能安息。」