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2020年1月27日星期一
巴塞13年首客負華倫 新帥薛迪安領軍初敗 稱戰術未貫徹執行
曼城大勝10人富咸晉16強 阿仙奴今征般茅
拜仁5蛋贈史浩克 落後榜首萊比錫1分
楊格「地標」 國米連和3場
連退石宇奇西本拳太 伍家朗泰國賽封王
費達拿巴迪反勝闖8強
奧運女足外圍賽 南京移師悉尼
體壇快訊：韓國首奪U23亞洲盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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