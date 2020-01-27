巴塞13年首客負華倫 新帥薛迪安領軍初敗 稱戰術未貫徹執行

巴塞隆拿守將碧基在早段禁區內侵犯麥斯高美斯，但後者操刀12碼遭對方門將達史特根撲出，之後一次勁射亦被拍到再中楣。高美斯終到48分鐘射門省中佐迪艾巴入網，並再於77分鐘另一次突擊埋齋，令華倫西亞爆冷贏2：0，自2007年起首次在馬斯泰拿球場擊退巴塞。

美斯11次攻門無果 今季第4敗超上季

巴塞上半場逾500次觸球，但當中只有9次在禁區內，達史特根更需連番瓦解華倫致命反擊，教練薛迪安說：「（球員）前45分鐘有些事不太掌握，當然也可能是有些理念解釋得不清楚，因而被誤解了，有些傳球毫無意義。華倫西亞上半場應領先，因為己隊表現實在太差。」

巴塞最終全場有14次埋門，當中11次來自美斯，但顆粒無收，第21輪已錄得本季第4場敗仗，超越上季全季的3場，勢難保自2008/09球季起單季不多於5場的走勢。薛迪安否認是球員態度問題，特別是中場法蘭基迪莊狀態低迷，是由於對方正改變踢法。至於在薛迪安麾下失上陣機會的翼鋒卡利斯佩雷斯，據報獲意甲羅馬垂青，將以先借後買形式離開魯營。而華倫西亞射手洛迪高摩連奴今場只後備上陣，一直有傳會加盟巴塞的他，據報賽後沒有與隊友慶祝勝利。華倫高層更明言會為洛迪高離隊作準備，但有傳球員強烈反對。

馬體會悶和雷軍 西維爾輕取格蘭納達

巴塞暫時仍領先第3名的西維爾5分，後者主場2：0擊敗CF格蘭納達，但中場班尼加賽後落實來季轉戰沙特阿拉伯超聯，AC米蘭的蘇索或日內加盟。馬德里體育會昨晚被尾二的雷加利斯悶和0：0，再多落後兩分。另外，包尾的愛斯賓奴主場以1：1逼和畢爾包，但球迷涉種族歧視客軍前鋒伊拿基威廉斯。

（西甲消息）