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2020年1月24日星期五
曼聯吞般尼兩蛋捱批 近58年來主場對賽首負 熱刺險勝追至同分
球壇眾星賀新春
賀歲盃下午宣傳晚取消 足總疑被通知 貝鈞奇稱理解
港乒男團奧運外圍賽首圈險勝
伍家朗泰國賽再挫國手闖8強
塘鵝僅負馬刺 錫安威廉臣復出首戰轟22分
澳網球場積灰塵遲開賽 未來數日轉晴影響減
巴利西盃破入球荒領皇馬過關 基沙文梅開二度助巴塞闖16強
體壇快訊：東方ABL主場敗陣
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯吞般尼兩蛋捱批 近58年來主場對賽首負 熱刺險勝追至同分
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