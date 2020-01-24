曼聯吞般尼兩蛋捱批 近58年來主場對賽首負 熱刺險勝追至同分

曼聯雖擁逾七成控球及24次攻門，但攻勢欠銳，反被全場5射僅兩中的客軍般尼，於39及56分鐘由前鋒基斯活特及積洛迪古斯各建一功。曼聯主場以0：2敗陣，自1962年以來首次於奧脫福球場不敵對方，賽後24戰得34分，被第4的車路士拉開至6分，前四席位漸行漸遠。蘇斯克查稱：「我明白球迷『柴台』的心情，麾下已盡力，亦製造了不少機會，但無疑有很多改善空間。」

前四勢危 里奧費迪南批馬古尼不濟

他又透露會尋求換血，將積極在轉會市場尋找合適新援。名宿里奧費迪南賽後批評隊長哈利馬古尼，認為對方沒有提起隊友戰意之餘，自己亦踢得患得患失，首個失球更是責無旁貸。近日有消息指，在冬季轉會窗仍未引援的曼聯，最新目標是在巴黎聖日耳門失去正選的射手卡雲尼，據報這名32歲烏拉圭國腳期望月內離隊，但紅魔料需與馬德里體育會爭人。

另外，熱刺昨憑迪利阿里於38分鐘先開紀錄，於70分鐘被客軍諾域治前鋒迪姆普基射入12碼扳平，但9分鐘後，熱刺射手孫興慜頂入其2020年首球，終以2：1力克對手，24戰得34分與曼聯同分，僅以得失球較差落後。

李斯特城大勝韋斯咸 華迪掛彩

李斯特城則憑哈維班尼斯及列卡度彭利拿各入一球，加上艾約斯佩雷斯末段梅開二度，主場以4：1大勝韋斯咸，結束兩連敗，暫以24戰得48分續列第3，惟首席射手占美華迪在上半場末段一次解圍，拉傷左腿筋退下火線，賽後主帥羅渣士指對方傷勢無大礙，未有拉傷後腿肌肉，但需休養多久仍有待觀察。