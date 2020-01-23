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2020年1月23日星期四
利物浦追40場不敗 狼隊善鬥勁旅 誓當攔路虎
梅斯達菲累雷斯領紅 阿仙奴險和車路士
阿古路為曼城奠勝 迪布尼創助攻紀錄
拜仁借皇馬後衛奧迪奧蘇拿
拉素衛冕意盃失敗 拿玻里入4強
奧運拳擊外圍賽取消 武漢肺炎肆虐 港隊再研部署
伍家朗橫掃林丹 晉泰國賽16強
大坂直美闖第3圈鬥嘉奧芙
體壇快訊：獨行俠不敵快艇兼折將
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【明報專訊】（請看附圖）
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