利物浦追40場不敗 狼隊善鬥勁旅 誓當攔路虎

狼隊vs.利物浦 now611/621台 明晨04：00直播

利物浦於英超22戰得64分，領先多踢兩場的次席曼城13分，有望首度封王。紅軍跨季連續39場聯賽不敗，今仗若不敗走狼隊，便可繼1977/78年球季42場的諾定咸森林、2003/04年49場的阿仙奴、2004/05年40場的車路士，以及2011年43場的哈特斯菲爾德後，成為第5支連續40場英格蘭聯賽不敗球隊。此外，紅軍今仗若連續第8次向英超對手派蛋，又或互交白卷終場，也可平了1922年12月至1923年3月，以及2005年10月至12月的隊史紀錄。

紅軍或平隊史8 場不失球紀錄

然而，紅軍不易達到這兩項紀錄，因今晨賽事前排第6的狼隊，繼上季聯賽挫曼聯、阿仙奴、車路士和熱刺後，今季曼城也兩度稱臣，又曾打和曼聯、阿仙奴及李斯特城，難怪紅軍中堅華基爾雲迪積克說：「狼隊是出色的球隊，無論戰術、球員和領隊紐奴，都是無與倫比的。我們明白這是一場硬仗，必須將備戰功夫做到最好。」此外，據報領隊高普為保持足夠兵源，本月不會外借翼鋒梳頓沙基利。

洛夫雲祖達傷癒候命

紅軍續有中場拿比基達、占士米拿及後衛尼達利基尼因傷避戰，但缺陣約1個半月的中堅洛夫雲已復操，料可候命。上場挫曼聯時後備復出的中場法賓奴泰華利斯，則料可復任正選。狼隊也有前鋒迪亞高祖達或傷癒復出。

另外，屈福特昨晨作客以

1：2負阿士東維拉，6場英超不敗斷纜，再次跌落降班區排尾二；他們明晨在英格蘭足總盃第3圈重賽，接戰主隊英甲的燦美爾。

（英超消息）