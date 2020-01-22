伊朗女拳變節為自由 出走德國 盼再踏奧運頒獎台

在上周，阿里扎德單方面宣布不再代表伊朗隊出賽，逃到歐洲並指控伊朗政府虛偽，自己過去的成功，也只是表象：「每一句話、每套裝束都是指定，我們都是工具。他們一方面以獎牌籠絡人心，同時又會去羞辱『女人踢腿並不端莊』。」7歲在卡拉季開始練習跆拳道，阿里扎德於16歲時，已擔任2014年南京青奧開幕禮伊朗隊持旗手，再贏得女子63公斤以下級別金牌，翌年在跆拳道世界賽淘汰兩屆奧運冠軍謝迪鍾斯摘銅。她在4年前的里約熱內盧奧運，雖於57公斤以下級別8強落敗，但經遺材賽復活，再贏出季軍戰，成為伊朗隊首名獎牌女將。消息轟動伊斯蘭世界，畢竟在伊朗，女子只可參加射擊、劍擊等可以戴頭巾比賽的項目，成為精英的少之又少。

伊朗唯一獎牌女將 批運動員淪政治工具

那句奧運賽後感言「為伊朗女性高興，希望下屆可以贏金牌」，應該還是真心的。她曾經在英國《金融時報》的專訪中分享：「我起初只是喜歡勝出的快感，但在國際層面上有成績，可以令父母更支持女兒投入運動項目。」她在上周的聲明中亦提到：「無論我在何處，仍會是伊朗人，令你相信我走過的艱難道路。」

至於要在今年東京奧運贏金牌，脫離伊朗的阿里扎德，最大可能是代表難民隊出賽。只帶同丈夫與教練逃亡到荷蘭的她，雖然昨日決定落戶德國，但奧運規定轉籍需「過冷河」3年，而2018年曾獲亞洲賽銅牌的她，料不獲伊朗同意提早轉籍。

料代表難民隊戰東京奧運

另一擔憂則是阿里扎德的身體狀態，事關她在2017及18年兩度因前十字韌帶撕裂做手術，一度盛傳退役。其狀態如何不得而知，但就如她在2017年世界賽決賽，負傷上陣摘銀後說：「如果我失敗的話，應該是比賽中發生，而不是因為棄權。」